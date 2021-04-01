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фото Металлист 1925
01 апреля 2021, 23:31
Металлист 1925 не испытал проблем с Кристаллом в 19-м туре Первой лиги и вновь вернулся в первую тройку.
Единственный гол в поединке забил Батюшин на 41-ой минуте встречи.
Обзор матча:
Металлист 1925 — Кристалл 1:0
Гол: Батюшин, 41.
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Голодюк, 80), Крыськив, Батюшин (Холод, 83), В.Дмитренко, Пономарь (Блажко, 87).
Кристалл: Клищук, Лаптев, Логинов, Максименко, Смирнов (Плечий, 43), Сорокин (Титиевский, 82), О.Дмитренко, Ходаковский (Биденко, 87), Головкин (Вакуленко, 57), Кателин (Клюев, 46).
Предупреждения: Батюшин — О.Дмитренко, Лаптев, Клюев, Титиевский.
На 41-й минуте Батюшин не реализовал пенальти.