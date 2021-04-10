Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором Альянс на стадионе Юбилейный в Сумах примет харьковский Металлист 1925.

После 19 игр Альянс набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе харьковчан 38 баллов после 20 матчей и третья строчка. До лидирующего Вереса четыре балла, но у команды Юрия Вирта на две игры сыграно меньше.

Следить за событиями поединка Альянс — Металлист 1925 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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