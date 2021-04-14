Скандальный инцидент с участием президента Олимпика будет рассмотрен через неделю.
Владислав Гельзин, ФК Олимпик
14 апреля 2021, 14:39
КДК УАФ удовлетворил очередное ходатайство президент донецкого Олимпика Владислава Гельзина. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Таким образом, рассмотрение дела о нарушении Кодекса этики и честной игры было перенесено на новую дату — 22 апреля.
Ранее сообщалось, что заседание КДК прошло без Гельзина, а глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка Баранка просит для него пожизненного отстранения от футбола.
Президент Олимпика отсутствовал на заседании, так как накануне сдал положительный тест на коронавирус.
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