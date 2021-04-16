Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская Нива примет Верес.

После 19 матчей Верес набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая Черноморец на один балл, но у команда Юрия Вирта на две игры сыграно меньше. В активе Нивы 18 баллов после 21 игры и 13-я строчка.

Следить за событиями поединка Нива Тернополь — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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