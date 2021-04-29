Украина: Первая лига

Вашему вниманию феерический камбэк одного из претендентов на путевку в УПЛ.

В поединке 24-го тура Первой лиги Металлист 1925 совершил героический камбэк, полтора тайма играя в меньшинстве против Горняк-Спорт.

Оказавшись в меньшинстве при счете 1:2 уже на 25-й минуте, харьковчане смогли во втором тайме забить дважды и закрепились на третьем месте, воспользовавшись осечками преследователей (Агробизнес сыграл вничью с Вересом, а Волынь проиграла Полесью).

Видео лучших моментов матча:

Металлист 1925 — Горняк-Спорт 3:2

Голы: Батюшин, 9, с пенальти, Пономарь, 51, Жичиков, 54 — Романов, 14, Краев, 23.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Ченбай, 31), Крыськив, Батюшин (Кольцов, 72), Дмитренко (Савин, 77), Пономарь (Блажко, 85).

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев (Висенте, 67), Чуев, Тимошенко, Кравченко, Сьомка (Осипенко, 65), Чепелюк (Твердохлеб, 62), Краев, Романов, Чередниченко (Якубов, 86), Лукас.

Удаление: Цвиренко, 25.