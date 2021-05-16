Украина: Вторая лига

Команда из Второй лиги оставила позади даже клубы из Премьер-лиги.

Харьковский Металл завершает сезон-2020/21 во Второй лиге с четким осознанием того, что уже в следующем футбольном году примкнет к участникам второго по силе дивизиона нашей страны.

Команда Александра Кучера с двенадцатиочковым отрывом от преследователей уверенно лидирует в своей подгруппе B, но это совершенно не мешает болельщикам ходить на матчи своей любимой команды, которая за 20 поединков пропустила лишь четыре мяча.

В частности, один голов в ворота Металла пришелся на домашний матч 22-го тура против Балкан (3:1), на котором харьковскому клубу удалось установить рекорд по количеству зрителей на трибунах для всех лиг Украины: Премьер-лиги, Первой лиги и Второй лиги.

12 356 — именно столько болельщиков собралось посмотреть на игру одного из лидеров Второй лиги, за что команда отблагодарила успешным результатом.

Стоит отметить, что в "пандемический" период это уже не первое подобное достижение данного клуба. 28 марта 2021 года их встреча против Днепра Черкассы (5:0) сумела собрать 8648 болельщиков, что на тот момент также являлось рекордным показателем.

Подойти к абсолютному рекорду посещаемости в истории Второй лиги — 14 521 человек — команда Александра Кучера сможет в последнем поединке сезона против еще одного претендента на повышение в классе — криворожского Кривбасса. Игра состоится 29 мая.

Металл – Балканы – 3:1

Голы: Фомин, 3 (1:0), Мизюк, 45 (2:0), Балули, 54 – с пенальти (3:0), Приблуда, 89 (3:1).

Металл: Каневцев — Мизюк (Гуйе, 64), Федорив, Люлька, Поступаленко (Балули, 52), Жо (Рязанцев, 88), Ралюченко, Демченко, Подлепенец, Танчик (Шопин, 65), Фомин (Нехтий, 41).

Балканы: Герыч — Юречко, Клименко, Ильницкий (Тропанец, 46), Салюк, Серденюк (Титаевский, 69), Гаврилюк (Болокан, 36; Приблуда, 81), Вдовиченко, Иванченко, Федосов (В.Златов, 64), Приемов.

Предупреждения: Вдовиченко, Тропанец.