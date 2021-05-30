Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет перенесенный поединок четвертого тура Первой лиги, в котором Николаев на своем поле примет луцкую Волынь.

После 27 игр Николаев набрал 49 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице, и еще продолжает борьбу за повышение в классе. Николаев отстает от Металлиста 1925 и Агробизнеса на четыре и два балла соответственно. В активе Волыни 46 очков и седьмая строчка. В матче второго круга была зафиксирована нулевая ничья.

Следить за событиями поединка Николаев — Волынь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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