Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет поединок 24-го тура Второй лиги в группе В, в котором Перемога из Днепра на своем поле встретится с симферопольской Таврией.

После 20 игр Таврия набрала 38 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а в активе Перемоги 22 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Следить за событиями поединка Перемога — Таврия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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