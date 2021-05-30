Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.
ФК Перемога
30 мая 2021, 12:12
Сегодня, 30 мая, пройдет поединок 24-го тура Второй лиги в группе В, в котором Перемога из Днепра на своем поле встретится с симферопольской Таврией.
После 20 игр Таврия набрала 38 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а в активе Перемоги 22 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Следить за событиями поединка Перемога — Таврия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 17:00 по киевскому времени:
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