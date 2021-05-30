Украина: Первая лига

31-летний форвард в скором времени начнет свой тренерский путь.

Нападающий харьковского Металлиста-1925 Виталий Пономарь стал обладателем тренерской лицензии, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний украинец, которому завтра исполнится 31 год, с февраля по май прошел курс обучения по программе С в Харьковской областной Ассоциации футбола. Теперь у него на руках есть диплом специалиста от УАФ.

Напомним, за свою карьеру Пономарь успел поиграть в таких известных клубах, как Александрия, свердловский Шахтер, Волынь и грузинский Торпедо.

В нынешнем сезоне Пономарь провел 12 поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

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