Украина: Первая лига

В следующем сезоне команда Юрия Вирта будет выступать в УПЛ.

Верес на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.

Новые соглашения с ровенским клубом подписали защитник Игорь Солдат, а также полузащитники Геннадий Пасич, Сергей Панасенко и Сергей Петько.

Контракты Солдата и Петько рассчитаны до конца следующего сезона. У Панасенко подписано соглашение по схеме 1+1, а у Пасича — до лета 2023 года.

Напомним, на прошлой неделе Верес оформил путевку в УПЛ и сейчас продолжает бороться за золотые медали в Первой лиге.

Сегодня состоится перенесенный поединок стартового тура сезона, в котором Оболонь примет Верес. Начало матча — 19:00.