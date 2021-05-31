Украина: Первая лига

Дмитрий Крыськив пополнит ряды команды Руслана Ротаня.

Полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив получил вызов в расположение молодежной сборной Украины, сообщает пресс-служба харьковского клуба.

В нынешнем сезоне Крыськив провел 23 поединка, в которых отметился двумя голами и одним ассистов. Он выступает в составе харьковчан на правах аренды, так как его контракт принадлежит Шахтеру.

Уже завтра, 1 июня, подопечные Руслана Ротаня отправятся в Турцию, где проведет товарищеский матч против местной молодежки. Игра запланирована на 2 июня.

Напомним, на прошлой неделе сборная Украины провалилась на Мемориале Лобановского, уступив сборным Азербайджана (0:1) и Узбекистана (0:2).

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