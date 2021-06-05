Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 5 июня, пройдет поединок 29-го тура Первой лиги, в котором претендент на повышение в классе — харьковский Металлист-1925 в гостях сыграет против Кремня.

После 28 игр Металлист-1925 набрал 53 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая от одесского Черноморца на пять баллов. Позади харьковчан Николаев и Агробизнес, у которых по 52 и 51 очку соответственно. В активе Кремня 23 очка и 15-я строчка в зоне вылета, но у команды еще есть шансы на спасение места в Первой лиге. В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа Кремня со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка Кремень — Металлист-1925 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 5 июня, в 17:30 по киевскому времени:

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