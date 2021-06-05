Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 5 июня, пройдет поединок 29-го тура Первой лиги, в котором лидирующий Верес из Ровно на своем поле примет краматорский Авангард.

После 28 игр Верес набрал 62 очка и находится на первом месте в турнирной таблице, уже обеспечив себе место в УПЛ, и продолжает борьбу за золотые медали и для этого команде Юрия Вирта нужна одна победа. В активе Авангарда 29 баллов и 12-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа ровенского клуба со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Верес — Авангард вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 5 июня, в 16:00 по киевскому времени:

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