Клуб из Харькова выиграл в финале.
ФК Металл
16 июня 2021, 19:38
В рамках финального матча за награду абсолютного чемпиона Второй лиги харьковский Металл добыл победу над хмельницком Подольем.
Отметим, что Подолье — чемпион группы А Второй лиги, а Металл — группы Б чемпионата.
Единственный мяч в данной встрече забил лидер атаки клуба Руслан Фомин на 54-й минуте. Сама игра состоялась в Черкассах.
Металл - Подолье 1:0
Гол: Фомин, 54
Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Гуйе, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Пидлепенець, Жо, Фомин.
Подолье: Чуваев, Корохов, Пернацький, Воловик, Морговський, Прихна, Липовуз, Савошко, Мораренко, Каверин, Карпенко.