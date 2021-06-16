Украина: Вторая лига

Клуб из Харькова выиграл в финале.

В рамках финального матча за награду абсолютного чемпиона Второй лиги харьковский Металл добыл победу над хмельницком Подольем.

Отметим, что Подолье — чемпион группы А Второй лиги, а Металл — группы Б чемпионата.

Единственный мяч в данной встрече забил лидер атаки клуба Руслан Фомин на 54-й минуте. Сама игра состоялась в Черкассах.

Металл - Подолье 1:0

Гол: Фомин, 54

Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Гуйе, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Пидлепенець, Жо, Фомин.

Подолье: Чуваев, Корохов, Пернацький, Воловик, Морговський, Прихна, Липовуз, Савошко, Мораренко, Каверин, Карпенко.