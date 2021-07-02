Украина: Первая лига

Клуб подписал партнерское соглашение с командой из Николаева.

Криворожский Кривбасс объявил о подписании партнерского соглашения с ЖФК Ника из Николаева.

Из-за финансовых проблем Ника мог лишиться профессионального статуса, однако Кривбасс помог клубу избежать ликвидации.

"После общения с представителями клуба Ника стало понятно, что мы единомышленники и у нас общие цели. Как с клубом, так и с УАФ — это развитие и популяризация футбола, в частности, женского.

Поэтому ФК Кривбасс решил помочь женскому клубу, который находился на грани краха" — сказал вицепрезидент Кривбасса Артем Гагарин.

Соглашение о партнерстве предусматривает создание двух женских команд: одна сохранит прежнее имя Ника и заявится в следующем сезоне в Первую лигу, а в Высшей лиге клуб будет выступать под именем Кривбасс.

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