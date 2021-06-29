Украина: Первая лига

Криворожский клуб основательно подошел к вопросу усиления состава.

Кривбасс вслед за Мильяном Говедарицом объявил о подписании Дениса Васина.

Полузащитник стал седьмым новичком криворожского клуба этим летом.

Последними командами 32-летнего хавбека были полтавская Ворскла и Ингулец. За последний в минувшем сезоне Васин отыграл 13 матчей.

Футболист является воспитанником Черноморца.

Ранее Кривбасс также подписал Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиты Татаркова, Артема Гордиенко и Артема Щедрого.

Помимо этого Кривбасс после выхода в Первую лигу расстался с восемью футболистами.

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