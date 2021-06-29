Криворожский клуб основательно подошел к вопросу усиления состава.
Денис Васин, ФК Кривбасс
29 июня 2021, 14:15
Кривбасс вслед за Мильяном Говедарицом объявил о подписании Дениса Васина.
Полузащитник стал седьмым новичком криворожского клуба этим летом.
Последними командами 32-летнего хавбека были полтавская Ворскла и Ингулец. За последний в минувшем сезоне Васин отыграл 13 матчей.
Футболист является воспитанником Черноморца.
Ранее Кривбасс также подписал Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиты Татаркова, Артема Гордиенко и Артема Щедрого.
Помимо этого Кривбасс после выхода в Первую лигу расстался с восемью футболистами.
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