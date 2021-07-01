Украина: Первая лига

Криворожский клуб усилил линию обороны.

Кривбасс продолжает объявил о подписании Ивана Семенихина.

Центральный защитник стал девятым новичком клуба в это трансферное окно.

22-летний футболист является воспитанником Шахтера (с 2015 года). Последним его клубом был Шахтер U-21, в котором Семенихин был вице-капитаном.

Профессиональная карьера: Шахтер Донецк U-19 (2015-2017, 2020-2021) — 39 матчей / 5 голов, Арсенал-Киев U-19 (2016-2017) — 13/3, ФК Мариуполь U-21 (2017-2019) — 49/7.

Семенихин выступал за молодежную сборную Украины U-21 (2019) — 4 матча. Участник Юношеской Лиги УЕФА в составе Шахтера U-19.

Ранее Кривбасс подписал вратаря Богдана Сарнавского, защитников Андрея Мостового, Ивана Зотька; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина.

Напомним, что вчера, 30 июня, Кривбасс в контрольном матче потерпел поражение от Ингульца.

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