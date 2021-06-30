Украина: Первая лига

Клуб продолжает усиливаться в летнее межсезонье.

Очередным новичком криворожского Кривбасса в летнее трансферное окно стал вратарь Богдан Сарнавский.

О сроках контракта с 26-летним стражем ворот информация пока не разглашается.

Последним клубом Сарнавского был СК Днепр-1. Он выступал за днепрян с 2020 года и в минувшем сезоне провел 15 матчей.

Также он защищал цвета киевского Арсенала, Шахтера, Ворсклы, Вереса и Львова. На его счету 4 матча за молодежную сборную Украины.