Украина

Команда Сергея Лавриненко не испытала проблем с коллективом из Первой лиги.

Ингулец в рамках товарищеского поединка уверенно обыграл криворожский Кривбасс, который в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге Украины.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Лавриненко. Оба мяча были забиты в первом тайме, а их авторами стали Владислав Шарай, пришедшей в команде этим летом, и Андрей Мостовой, срезавший мяч в свои ворота.

Через два дня Ингулец отправится в Болгарию, где проведет свой учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону. Команда из Петрово вернется в Украину 17 июля — за это время подопечные Лавриненко проведут пять спаррингов.