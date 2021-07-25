Украина: Первая лига

Завершились два поединка Первой лиги Украины.

В рамках первого тура Первой лиги Украины Кривбасс принимал на своем поле Олимпик, а Оболонь пожаловала в гости к Подолью.

Команда из Кривого Рога отправила в ворота соперника четыре мяча, тогда как пропустила один раз — Кириенко ответил точным ударом на дубль Щедрого и голы Васина с Хобленко.

Кривбасс — Олимпик 4:1

Голы: Васин, 13, Щедрый, 37, 64, Хобленко, 86 — Кириенко, 69

Оболонь, в свою очередь, так и не смогла распечатать ворота соперника в напряженном матче.

Подолье — Оболонь 0:0