Украина: Первая лига

Новый главный тренер Олимпика рассказал о целях команды в Первой лиге.

Сергей Литовченко с оптимизмом смотрит в будущее Олимпика, но понимает, что в сезоне-2021/22 его команде придется нелегко.

"Приятно получить приглашение в такую команду, – цитирует главного тренера официальный сайт дончан. – Олимпик — амбициозный клуб, который мы все привыкли видеть в Премьер-лиге. Я и мой штаб приложим максимум усилий, чтобы результаты приносили моральное удовлетворение руководству и болельщикам, а команда держалась в лидирующей группе".

"У нас практически не было времени на комплектацию команды под Первую лигу. Когда я пришел, в Олимпике команды, как таковой, не было. Пришлось оглянуться вокруг и обратить внимание на футболистов, с которыми я работал раньше".

"Время на доукомплектацию у нас еще есть, поэтому продолжим работать на трансферном рынке. Надеюсь, первые туры покажут, на каком уровне мы находимся и что надо усиливать. Учитывая наши возможности и ресурсы, задача стоит сохранить прописку в Первой лиге и занять место не ниже восьмого".

Ранее сообщалось, что Сергей Литовченко пожизненно дисквалифицирован в Армении за участие в договорных матчах.

Олимпик проведет стартовый матч в Первой лиге в воскресенье, 25 июля, против Кривбасса. Начало в 17:00.