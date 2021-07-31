Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста не скрывает своего плана на матч против Ужгорода.

Александр Кучер считает, что Металлист должен диктовать свои условия в поединке против еще одного новичка Первой лиги — ФК Ужгород.

"Работаем в привычном режиме, информации о сопернике предостаточно, – цитирует тренера официальный сайт Металлиста. – Крупное поражение Ужгорода не должно расхолаживать, их прошлый матч проходил на встречных курсах, просто им не удалось реализовать свои атаки, а соперник смог это сделать".

"Наш принцип — играть в свою игру, действовать с позиции силы. Отступать от этого принципа не собираемся в матчах против любого соперника".

Матч Металлист — Ужгород состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.

Сообщается, что по состоянию на 10:00 утра субботы, 31 июля, было продано 30 780 билетов на трибуны ОСК Металлист (вмещает 41 307 зрителей).

В первом туре Металлист обыграл Альянс, после чего клуб из Липовой Долины снялся с соревнований, сменил владельцев и вновь вернулся в Первую лигу.