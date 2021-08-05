Украина: Первая лига

Функционер получил новую должность в клубе.

Харьковский Металлист объявил о назначении Евгения Красникова вице-президентом клуба.

Красников был одним из тех, кто возродил клуб. Четвертого августа Металлист объявил о том, что Александр Ярославский стал президентом клуба.

В сезоне-2020/21 начало возрождение команды — Металл выиграл Вторую лигу и в этом году выступает в Первой лиге под оригинальным названием Металлист.

В двух стартовых турах Первой лиги Металлист одержал две победы. В следующем туре команда Александра Кучера встретится с Прикарпатьем. Игра состоится 7 августа.

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