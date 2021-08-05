Украина: Первая лига

Функционер уже был президентом харьковского клуба с 2005 по 2012 год.

Металлист на своем официальном сайте объявил об избрании нового президента согласно действующему законодательству Украины и документам клуба. Новым главой харьковского клуба стал Александр Ярославский.

Напомним, 61-летний бизнесмен уже был президентом харьковчан с 2005 по 2012 год. На этом посту он сменил Евгения Красникова, который ранее работал спортивным директором.

После этого Металлист перешел в собственность Сергея Курченко, который довел клуб до банкротства.

В сезоне-2020/21 начало возрождение команды — Металл выиграл Вторую лигу и в этом году выступает в Первой лиге под оригинальным названием Металлист.

В двух стартовых турах Первой лиги Металлист одержал две победы. В следующем туре команда Александра Кучера встретится с Прикарпатьем. Игра состоится 7 августа.

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