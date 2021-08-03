Украина: Первая лига

Полузащитнику Металлиста покорилось уникальное достижение.

Полузащитник Металлиста Андрей Ралюченко стал единственным футболистом, которому удалось сыграть в последнем домашнем матче «старого» Металлиста в УПЛ и первом домашнем официальном матче «нового» Металлиста — сообщает официальный сайт харьковчан.

26-летний футболист выходил на поле 14 мая 2016 года против Динамо и 1 августа 2021 года против Ужгорода. Эти даты разделили 1905 дней.

В третьем туре Первой лиги Металлист, начавший сезон-2021/22 с двух побед, сыграет на выезде против Прикарпатья 7 августа.