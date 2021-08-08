Главный тренер Металлиста поделился впечатлениями от матча третьего тура Первой лиги.
Александр Кучер, фото ФК Металлист
08 августа 2021, 21:12
Александр Кучер считает разгром Прикарпаться справедливым и уверяет, что его подопечных не напугать жесткой игрой.
"Игра получилась хорошая и интересная, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста. – Было много борьбы, стыков, забили закономерные голы, удаление тоже было заслуженное. Игра проходила под контролем, и счет отображает происходившее на поле".
"Все команды бьются, их можно понять, ведь Металлист — серьезный раздражитель для всех, все хотят отобрать у нас очки. Но нас не напугать, мы тоже готовы включаться в эту борьбу, будем агрессивными, будем бороться".
Набрав 9 очков в трех турах Металлист возглавляет турнирную таблицу Первой лиги по дополнительным показателям.
В следующем туре Металлист сыграет на выезде с Олимпиком 14 августа.