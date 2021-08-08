Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста поделился впечатлениями от матча третьего тура Первой лиги.

Александр Кучер считает разгром Прикарпаться справедливым и уверяет, что его подопечных не напугать жесткой игрой.

"Игра получилась хорошая и интересная, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста. – Было много борьбы, стыков, забили закономерные голы, удаление тоже было заслуженное. Игра проходила под контролем, и счет отображает происходившее на поле".

"Все команды бьются, их можно понять, ведь Металлист — серьезный раздражитель для всех, все хотят отобрать у нас очки. Но нас не напугать, мы тоже готовы включаться в эту борьбу, будем агрессивными, будем бороться".

Набрав 9 очков в трех турах Металлист возглавляет турнирную таблицу Первой лиги по дополнительным показателям.

В следующем туре Металлист сыграет на выезде с Олимпиком 14 августа.