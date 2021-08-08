Украина: Первая лига

Нападающий Металлиста поделился впечатлениями от очередной победы в Первой лиги.

Руслан Фомин считает, что в третьем туре Первой лиге лидеру турнира пришлось понервничать, но в целом Металлист играл в своем стиле.

"Нам помогло, что быстро забили, плюс удаление у Прикарпатья, – цитирует автора одного из забитых мячей официальный сайт Металлиста. – В начале второго тайма немного расслабились, и сопернику удалось забить".

"Хорошо, что удалось вернуть матч в свое русло, взяли мяч под контроль, начали делать то, что мы любим, и довели матч до логического завершения".

"Нам не удалось выполнить все тренерские установки, не удалось избежать ошибок. Но надо отдать должное болельщикам. Трибуны гнали свою команду вперед, а на Западной Украине болеть умеют".

Набрав 9 очков в трех турах, Металлист возглавляет турнирную таблицу, опережая конкурентов по дополнительным показателям.

В 4-м туре Первенства Первой лиги Металлист встретится на выезде с Оболонью 14 августа.