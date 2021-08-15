Украина: Первая лига

Главный тренер Олимпика прокомментировал поражение от Металлиста.

Сергей Литовченко считает, что более справедливым результатом матча четвертого тура Первой лиги Олимпик — Металлист была бы ничья.

"Мы достаточно неплохо смотрелись, и мне не стыдно ни за ребят, ни за содержание игры, – цитирует главного тренера официальный сайт Олимпика. – Буду комментировать только действия своей команды, но скажу лишь, что таким командам, как Металлист, не надо помогать".

"Сложилось все так, как сложилось. Если бы у наших ребят была бы 100-процентная реализация, то они бы играли не в нашем клубе, а где-то в европейском чемпионате".

"Ребята выполнили практически все тактические установки, но на два пенальти мы точно не рассчитывали. Комментировать действия судей я не хочу. Вы видели: один президент уже накомментировал — и его клуб был на грани исчезновения".

Олимпик в четырех матчах набрал четыре очка и после четырех туров занимает 11-е место в Первой лиге.