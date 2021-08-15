Вингер Металлиста прокомментировал победу над Олимпиком.
Жо, фото ФК Металлист
15 августа 2021, 19:47
Жо признал, что поединок четвертого тура Первой лиги против Олимпика был непростым, но Металлист заслужил очередные три очка.
"Еще на сборах тренер говорил, что в Первой лиге не будет легких матчей, – цитирует вингера официальный сайт Металлиста. – Даже дома трудно играть, а на выезде — в два раза сложнее".
"Мы неделю готовились к тяжелому матчу. Для нас главное было взять три очка, а с каким счетом — 1:0 или 2:1, это уже не важно".
Стоит отметить, что на НТКУ имени Банникова Фарес Балули впервые не реализовал пенальти в Первой лиге, а Брайан Риаскос отметился первым дублем в украинском чемпионате.
После четырех побед в четырех турах Металлист набрал 12 очков и делит первое место с Кривбассом.
Следующий матч харьковчане проведут в среду, 18 августа, в Кубке Украины против Яруда в Мариуполе.
В чемпионате Металлисту предстоит поединок в воскресенье, 22 августа, против Оболони в Харькове.