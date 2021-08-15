Украина: Первая лига

Вингер Металлиста прокомментировал победу над Олимпиком.

Жо признал, что поединок четвертого тура Первой лиги против Олимпика был непростым, но Металлист заслужил очередные три очка.

"Еще на сборах тренер говорил, что в Первой лиге не будет легких матчей, – цитирует вингера официальный сайт Металлиста. – Даже дома трудно играть, а на выезде — в два раза сложнее".

"Мы неделю готовились к тяжелому матчу. Для нас главное было взять три очка, а с каким счетом — 1:0 или 2:1, это уже не важно".

Стоит отметить, что на НТКУ имени Банникова Фарес Балули впервые не реализовал пенальти в Первой лиге, а Брайан Риаскос отметился первым дублем в украинском чемпионате.

После четырех побед в четырех турах Металлист набрал 12 очков и делит первое место с Кривбассом.

Следующий матч харьковчане проведут в среду, 18 августа, в Кубке Украины против Яруда в Мариуполе.

В чемпионате Металлисту предстоит поединок в воскресенье, 22 августа, против Оболони в Харькове.