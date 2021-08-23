Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста положительно оценил пополнение команды.

В матче Первой лиги против Оболони в составе Металлиста на поле вышли сразу несколько недавно подписанных футболистов, которые заслужили похвалу главного тренера.

"Первый тайм получился эмоциональным, нам много помог быстрый гол, – цитирует Александра Кучера официальный сайт Металлиста. – Оболонь — команда агрессивная, и в перерыве пришлось делать изменения, чтобы успокоить ребят. После этого все пошло по плану".

"Хочу отметить, что наши новички в целом неплохо вошли в игру, максимально отдавались, отрабатывали и впереди, и в обороне. Конечно, были и ошибки, но в целом сыграли достаточно уверенно".

Следующий матч лидер Первой лиги сыграет в Луцке против Волыни 28 августа. Начало в 18:45.