Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги Украины.
ФК Металлист
29 августа 2021, 14:20
В одном из поединков шестого тура Первой лиги Украины харьковский Металлист в гостях уверенно обыграл луцкую Волынь (3:0).
Победу подопечным Александра Кучера принесли забитые мячи в исполнении Романюка, Банады и Пейшоту — при этом все голы были забиты во втором тайме.
Обзор матча:
Волынь — Металлист 0:3
Голы: Романюк, 68, Банада, 84, Пейшоту, 90+3.
Волынь: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Рябов, Чепелюк (Мороз, 63), Ляшенко, Сад (Богомаз, 53 (Теслюк, 75)), Климец (Янчук, 87), Кобзар.
Металлист: Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий (Поступаленко, 88), Танковский (Демченко, 60), Танчик (Белый, 87), Балули (Банада, 46), Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшоту.
Предупреждения: Кобзар, Недилько, Сад, Чепелюк, Шахов, Чернов, Войтиховский, Мороз — Риаскос, Демченко.