В одном из поединков шестого тура Первой лиги Украины харьковский Металлист в гостях уверенно обыграл луцкую Волынь (3:0).

Победу подопечным Александра Кучера принесли забитые мячи в исполнении Романюка, Банады и Пейшоту — при этом все голы были забиты во втором тайме.

Обзор матча:

Волынь — Металлист 0:3
Голы: Романюк, 68, Банада, 84, Пейшоту, 90+3.

Волынь: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Рябов, Чепелюк (Мороз, 63), Ляшенко, Сад (Богомаз, 53 (Теслюк, 75)), Климец (Янчук, 87), Кобзар.

Металлист: Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий (Поступаленко, 88), Танковский (Демченко, 60), Танчик (Белый, 87), Балули (Банада, 46), Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшоту.

Предупреждения: Кобзар, Недилько, Сад, Чепелюк, Шахов, Чернов, Войтиховский, Мороз — Риаскос, Демченко.