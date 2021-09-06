Украина: Первая лига

Новый бомбардир Металлиста поделился впечатлениями о команде и Украине.

Новичок Металлиста Матеус Пейшото сходу принялся оправдывать выданные ему авансы при подписании контракта, наколотив в первых пяти матчах в чемпионате и Кубке Украины шесть мячей. В том числе отметился дублем в поединке против ВПК-Агро.

"Я очень рад, ведь задача нападающего — забивать в каждом матче – цитирует форварда официальный сайт Металлиста. На этот раз особенно приятно, потому что моя семья только прилетела из Бразилии и впервые была на стадионе".

"Я очень благодарен ребятам и тренерскому штабу, которые меня постоянно поддерживают, благодаря им я постоянно чувствую себя комфортно. Плюс невероятная атмосфера на нашем стадионе!"

"Я слышал, что в Украине холодно. Сам я из, наверное, самого жаркого города Бразилии, Рио-де-Жанейро, но полгода играл на юге Бразилии, где бывает почти также холодно, как здесь сейчас, так что, думаю, что все будет нормально".

«Перед матчем в воскресенье все ребята вышли на разминку в теплой одежде, а я в футболке и шортах. Они засмеялись и спросили: "Уже адаптировался?". Я ответил: "Да!" Но потом сразу поехал покупать теплые вещи... Но самое главное, чтобы теплая атмосфера была в коллективе, на футбольном поле и вокруг него".

Следующий матч в чемпионате лидер Первой лиги сыграет дома в воскресенье, 12 сентября против Краматорска.