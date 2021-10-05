Состоялся стартовый матч 12 тура Первой лиги Украины.
ФК Олимпик
05 октября 2021, 16:16
Завершился стартовый поединок двенадцатого тура Первой лиги Украины, в котором донецкий Олимпик уверенно обыграл Краматорск со счетом 3:1.
В составе донецкой команды забитыми мячами отметились Ходаковский и Яловенко, который оформил дубль. У гостей единственный мяч забил Витенчук, реализовавший пенальти.
Олимпик – Краматорск 3:1
Голы: Яловенко, 50, 84, Ходаковский, 90+3 ‒ Витенчук, 57 (с пенальти).
Олимпик: Шеремета, Дмитренко, Ходуля, Новиков, Карвацкий (Трубочкин, 55), Стрижак (Глущук, 87), Цурупин, Ковбаса (Семчук, 45), Яловенко, Гбамбл (Ходаковский, 90), Прядун (Литовченко, 87).
Краматорск: Поспелов, Агапов, К. Прокопчук, Зубков, Козлов, Шушко, Витенчук, Пидручный (Даудов, 55), Дорошенко (Блажко, 90), Мягков, Коробка (Ермоленко, 69).