Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.

В поединке двенадцатого тура Первой лиги Агробизнес на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Ужгородом (1:1).

Хозяева открыли счет в самой концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Семенец. Гости спаслись за шесть минут до конца основного времени матча усилиями Ряшко.

Обзор матча:

Агробизнес — Ужгород 1:1

Голы: Семенец, 43 – Ряшко, 84.

Агробизнес: Мозиль – Синица, Курило, Юхимович, Груша, Семенец (Петров, 59), Черненко (Семенюк, 81), Нагорный (Когут, 60), Карась (Захаркив, 86), Вербный, Бойчук.

Ужгород: Готра – Савошко, Допилка, Сартина, Чушенко, Аксенов (Мердеев, 73), Дуран (Выскребенцев, 46), Ряшко, Гайдучик, Хомченко (Тищук, 90+2), Ефименко (Пиняшко, 20).