Украина: Первая лига

Наставник харьковского клуба поделился своими мыслями после игры с Кремнем.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче тринадцатого тура Первой лиги Украины против Кремня (4:0).

"Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше — забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре — был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно.

Отличная результативность Пейшото? Я не знаю, у него в контракте запланированы премиальные или нет. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

Капитанская повязка для Пейшото? Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет.

Разгром после неудачи в прошлом туре? Скажем так, с Горняком-Спорт, наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными. После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.

Игра Харриса на позиции под нападающим? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.

Отсутствие Балули? Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится", — приводит слова Кучера пресс-служба харьковчан.

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