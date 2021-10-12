Украина: Первая лига

Колумбийский форвард поделился своими эмоциями после игры с Кремнем.

Нападающий харьковского Металлиста Брайан Риаскос прокомментировал победу своей команды в матче тринадцатого тура Первой лиги Украины против Кремня (4:0), в котором он отметился голом.

"Как по мне, мы должны были забивать еще в первом тайме, но не получилось. Во втором тайме прибавили, забили первый, а затем прорвало — второй, третий, четвертый. Пошла наша игра, к которой мы готовились.

Подарок на минувший день рождения в виде гола? Я очень рад, что забил, к тому же такой красивый гол. Это все работа на тренировках, которая сегодня сыграла свою роль. Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада.

Разбитые яйца об голову на день рождения от партнеров по команде? У нас хороший коллектив, отличная атмосфера. Это очень важно. Мы как одна семья, всегда поддерживаем друг друга. Мы все дружим, хотя я такого сюрприза, конечно, не ожидал. Но все были рады", — приводит слова Риаскоса пресс-служба харьковчан.

В следующем туре Металлист сыграет на выезде с Агробизнесом. Встреча пройдет 18 октября.