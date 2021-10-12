Украина: Первая лига

На этот раз была перенесена встреча с донецким Олимпиком.

Матч четырнадцатого тура Первой лиги Украины между донецким Олимпиком и Полесьем был отложен на неопределенный срок из-за многократных случаев заражения коронавирусом в житомирской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что ПФЛ удовлетворила просьбу житомирского клуба о переноса матча на более поздний срок.

Это уже четвертый перенесенный матч Полесья после игр с Волынью, ВПК-Агро и Краматорском. С Олимпиком подопечные Юрия Калитвинцева должны были встретится 15 октября.

После десяти игр Полесье набрало 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.