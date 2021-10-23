Украина: Первая лига

Футболист может переехать в Украину уже зимой.

Харьковский Металлист сделал предложение бразильскому Сан-Паулу относительно трансфера Паулиньо.

Харьковчане предложили за футболиста порядка 1,8 млн евро и намерены полностью выкупить права на футболиста. Сан-Паулу в свою очередь намерены сохранить за собой какую-то часть прав на атакующего полузащитника, сообщает Goal.

В текущем сезоне 23-летних Паулиньо сыграл в чемпионате Бразилии 23 матча, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами.

Контракт футболиста с "трехцветными" рассчитан до лета 2022 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.