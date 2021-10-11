Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.
ФК Альянс
11 октября 2021, 22:17
В поединке тринадцатого тура Первой лиги Альянс на своем поле обыграл донецкий Олимпик (2:1).
Гости открыли счет в концовке первого тайма после гола Прядуна, но в середине второго тайма хозяева ответили двумя точными ударами в исполнении Писного и Рогозинского.
Обзор матча:
Альянс — Олимпик 2:1
Голы: Писный, 63, Рогозинский, 69 — Прядун, 45.
Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лебеденко (Лучик, 45), Пиднебенной (Карноза, 66), Ярошенко, Шарай (Сидоренко, 86 (Осадчий, 89)), Шмыгельский, Агапов.
Олимпик: Шеремета, Цурупин, Яловенко (Кириенко, 71), Новиков, Стрижак (Заричнюк, 86), Жуниор Нене (Ходаковский, 83), Карвацкий, Семчук (Ковбаса, 72), Билый, Прядун (Литовченко, 83), Дмитренко.