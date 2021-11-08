Украина: Первая лига

Кипер поделился впечатлением о победе в Ужгороде.

Вратарь харьковского Металлиста Александр Рыбка прокомментировал победу над Ужгородом в рамках 17 тура УПЛ (2:0).

"На матчи с нами команды выходят с запредельной мотивацией, у всех есть желание отобрать очки. У нас своя цель, у них — своя. Мы движемся, идем к той цели, которую перед нами поставило руководство. Все команды хотят чуть-чуть подпортить нам турнирную ситуацию. Это нормально, это футбольная жизнь. Мы добились положительного результата, задачу выполнили, двигаемся дальше.

У нас все игры напряженные. Не думаю, что была какая-то недооценка. Мы готовились, знали, что команда на последнем месте, но у них бойцовский коллектив, собраны достаточно хорошие молодые ребята. Мы понимали, что нам тут будет непросто.

Мы забили два мяча, в конце у нас тоже были моменты. Если бы все залетало, наверное, неинтересно было бы. Интрига сохранялась до конца игры. Спасибо ребятам, что отнеслись к этому матчу ответственно", — сказал Рыбка.

Ранее сообщалось, что Металлист объявил о подписании бразильца Паулиньо Бойа.