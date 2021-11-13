Украина: Первая лига

Сегодня очередной новичок Металлиста будет представлен болельщикам.

Новобранец Металлиста Паулиньо прокомментировал свой переход в харьковский клуб.

"Я счастлив оказаться здесь, – цитирует атакующего полузащитника официальный сайт Металлиста. – Мне здесь комфортно, потому что коллектив выглядит как одна большая семья. В составе есть и бразильцы, и это поможет мне быстрее адаптироваться".

"Сейчас я должен быстрее познакомиться с командой, понять принципы игры, пройти сборы, и уже в новом году я смогу играть. Уже сейчас мечтаю об этом, хочу быстрее присоединиться к команде, дебютировать и забить первый мяч!"

"Я хочу, чтобы болельщики Металлиста получали удовольствие от моей игры".

23-летний вингер выбрал игровой номер 77 и будет представлен в перерыва матча Металлист — Прикарпатье, который начнется в субботу, 13 ноября, в 17:45.