Украина: Первая лига

Александр Призетко поделился своими мыслями накануне игры с Олимпиком.

Тренер харьковского Металлиста Александр Призетко прокомментировал предстоящий поединок 19 тура Первой лиги Украины против донецкого Олимпика.

"Готовимся, смотрим эту команду, знаем, как она играет. Готовимся в обычном режиме. Знаем, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Они идут на хорошем месте. Соперник – неуступчивый, вязкий.

Готовимся к тяжелой игре. У нас цель — только победа. Остается две игры, только после них можно будет где-то расслабиться и уйти в отпуск. Поэтому думаем не об отпуске, а о предстоящих играх", — сказал Призетко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист — Олимпик состоится завтра, 20 ноября, в 18:45 по киевскому времени.

После 18 туров Металлист набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, а у Олимпика 23 балла после 17 игр и девятая строчка.

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