Украина: Первая лига

Наставник Металлиста прокомментировал последние результаты команды.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер подвел итоги первой половины сезона в Первой Лиге.

После 20-ти туров харьковчане занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя Кривбасс на 11 очков.

"Неплохой результат, но могли выступить и лучше. Где-то была расслабленность, особенно в играх с Агробизнесом и Горняк-Спортом. Ребята решили, что могут обыграть всех одной ногой. Пришлось поговорить, объяснить, что на каждую игру нужно настраиваться максимально.

Не могу не отметить и хороший момент — мы вышли в 1/4 финала Кубка Украины, обыграв одного из главных претендентов на повышение в классе", — заявил наставник в эфире Футбол NEWS.

Ранее Кучер прокомментировал победу своей команды над Оболонью (2:1).