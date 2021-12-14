Украина: Первая лига

Клуб попрощался с футболистами.

Представитель Первой лиги СК Краматорск в своем Telegram-канале объявил об уходе трех футболистов в зимнее трансферное окно.

Клуб покинули полузащитник Евгений Трояновский, получивший статус свободного агента.

Также в харьковский Металлист 1925 из аренды вернулись полузащитник Денис Ндукве и форвард Валерий Блажко.

На счету Трояновского 8 матчей в первой половине сезона, Ндукве сыграл 11 игр и забил 1 гол, а Блажко провел поединков.

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