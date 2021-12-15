Украина: Первая лига

Форвард высказался о продлении контракта с Кривбассом.

Нападающий Кривбасса Алексей Хобленко прокомментировал подписание полноценного контракта с криворожским клубом.

"В Днепре-1 все было хорошо. Зимние сборы, наверное, как-то плохо повлияли, где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии. Но я уже отпустил эту ситуацию и иду вперед.

Контракт был до лета, у меня оставалось еще полгода. Мы разговаривали с Андреем Русолом, вели переговоры между клубами. Руководство Кривбасса сделало все, чтобы меня подписать, и я очень этому рад.

Я не вмешивался в переговоры. Я высказал свою точку зрения, что хочу остаться в Кривбассе, главному тренеру, генеральному директору, президенту клуба. И, слава Богу, все прошло хорошо", — приводит слова Хобленко ТК Футбол 1/2/3.

После 20 туров Кривбасс набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Также отметим, что Хобленко забил 11 голов и идет вторым в гонке лучших бомбардиров, отставая от форварда Металлиста Пейшото на три мяча.