Украина: Первая лига

Украинский специалист харьковчан рассказал о положении дел в харьковском клубе.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер коротко подвел итоги первой половины сезона.

"Не мне решать, какую оценку ставить за первую часть сезона. Есть болельщики, президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, им все нравится. Задание у нас одно — побеждать от игры к игре.

Команда выйдет из отпуска где-то в середине января. Сборы пройдут в Турции. Мы будем целенаправленно готовиться к матчу Кубка Украины против Зари.

Планируем ли мы зимние трансферы? Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем", — сказал Кучер в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Также украинский специалист поделился своим мнением относительно возвращения бразильского вингера Тайсона, который в настоящее время выступает в чемпионате Бразилии.

"Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет", — добавил Кучер.

После 28 туров Металлист набрал 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего конкурента Кривбасс на девять баллов.