Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер коротко подвел итоги первой половины сезона.

"Не мне решать, какую оценку ставить за первую часть сезона. Есть болельщики, президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, им все нравится. Задание у нас одно — побеждать от игры к игре. 

Команда выйдет из отпуска где-то в середине января. Сборы пройдут в Турции. Мы будем целенаправленно готовиться к матчу Кубка Украины против Зари.

Планируем ли мы зимние трансферы? Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем", — сказал Кучер в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Также украинский специалист поделился своим мнением относительно возвращения бразильского вингера Тайсона, который в настоящее время выступает в чемпионате Бразилии.

"Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет", — добавил Кучер.

После 28 туров Металлист набрал 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего конкурента Кривбасс на девять баллов.