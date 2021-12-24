Украинский специалист харьковчан рассказал о положении дел в харьковском клубе.
Александр Кучер, ФК Металлист
24 декабря 2021, 10:10
Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер коротко подвел итоги первой половины сезона.
"Не мне решать, какую оценку ставить за первую часть сезона. Есть болельщики, президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, им все нравится. Задание у нас одно — побеждать от игры к игре.
Команда выйдет из отпуска где-то в середине января. Сборы пройдут в Турции. Мы будем целенаправленно готовиться к матчу Кубка Украины против Зари.
Планируем ли мы зимние трансферы? Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем", — сказал Кучер в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Также украинский специалист поделился своим мнением относительно возвращения бразильского вингера Тайсона, который в настоящее время выступает в чемпионате Бразилии.
"Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет", — добавил Кучер.
После 28 туров Металлист набрал 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего конкурента Кривбасс на девять баллов.