Украина: Первая лига

Хавбек поделился информацией о своем состоянии здоровья.

Полузащитник Кривбасса Алексей Збунь рассказал о восстановлении после травмы и скором возвращении в основной строй.

"Сейчас у меня постоянно тренировки. 3-4 часа в центре реабилитации, а также 1-2 часа на дому. Я уже сгибаю колено на 100-120 градусов – этого на данном этапе реабилитации достаточно.

Начали давать нагрузку на переднюю и заднюю поверхность бедра, ведь необходимо привести мышцы в тонус. Также прилагаются бассейн, упражнения на балансе и процедуры по улучшению комфорта колена.

На сборах в Турции уже должен присоединиться к коллективу. Очень надеюсь восстановиться и помочь команде выполнить поставленные цели", – рассказал Збунь в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в составе криворожского клуба.

Ранее сообщалось, что Кривбасс выкупил права на Алексея Хобленко у Днепра-1.