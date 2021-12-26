Хавбек поделился информацией о своем состоянии здоровья.
Алексей Збунь, ФК Кривбасс
26 декабря 2021, 12:13
Полузащитник Кривбасса Алексей Збунь рассказал о восстановлении после травмы и скором возвращении в основной строй.
"Сейчас у меня постоянно тренировки. 3-4 часа в центре реабилитации, а также 1-2 часа на дому. Я уже сгибаю колено на 100-120 градусов – этого на данном этапе реабилитации достаточно.
Начали давать нагрузку на переднюю и заднюю поверхность бедра, ведь необходимо привести мышцы в тонус. Также прилагаются бассейн, упражнения на балансе и процедуры по улучшению комфорта колена.
На сборах в Турции уже должен присоединиться к коллективу. Очень надеюсь восстановиться и помочь команде выполнить поставленные цели", – рассказал Збунь в комментарии официальному сайту клуба.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в составе криворожского клуба.
Ранее сообщалось, что Кривбасс выкупил права на Алексея Хобленко у Днепра-1.