Украина: Первая лига

Тренер харьковчан рассказал о планах команды на ближайшее время.

Главный тренер Металлиста Александр Кучер рассказал о подготовке команды к весенней части сезона — в частности к игре с Зарей.

"У нас будет три сбора. Мы целенаправленно готовимся к первой кубковой игре против Зари. На первом сборе мы будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю.

На первом сборе у нас будут спарринги, на втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор тоже больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав", — сказал Кучер телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что Металлист, Верес и Черноморец и Полесье сыграют в товарищеском турнире в Турции.