Украина: Первая лига

Защитник Металлиста прокомментировал начало подготовки к весенней части сезона-2021/22.

Богдан Порох готов к серьезной работе на сборах, но приступает к ней с позитивным настроем.

"За полтора месяца все уже успели соскучиться по работе и друг за другом, – цитирует футболиста официальный сайт клуба. – Теперь все довольны и эмоции только положительные".

"Два дня будем готовиться в Харькове — все в основном на эмоциях. Настоящая работа начнется уже на сборах".

"Перед командой стоят высокие цели, но для их достижения надо тяжело работать. И настраиваться на позитив".

Ранее о начале подготовки рассказал вратарь Металлиста Александр Рыбка.

Скоро к команде присоединится полузащитник национальной сборной Эквадора.