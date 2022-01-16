Украина: Первая лига

Коуч рассказал о задачах клуба во время зимней паузы.

Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев поделился планами команды на зимнем тренировочном сборе.

"Игры будут проходить на фоне нагрузки. Нагрузки будут серьезные, но не страшные, конечно. Футбольные первые сборы самые интересные для футболистов.

Мы постараемся, чтобы они были тяжелыми и интересными. Все что надо футболистам, это мяч. Мячом мы обеспечим каждого", – рассказал Калитвинцев в комментарии телеканалу Футбол.

На данный момент "желто-зеленые" занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что Полесье подписало вратаря Металлиста Андрея Бубенцова.